Conoce los grupos y calendario del baloncesto masculino en París 2024 Luego de algunas victorias el domingo pasado, se completo el cuadro para el baloncesto masculino en los Juegos Olímpicos París 2024.

París se prepara para recibir a los mejores equipos de baloncesto del mundo en los Juegos Olímpicos de 2024, con un emocionante despliegue de talento y competencia que promete capturar la atención global. Tanto en la rama femenina como en la masculina, 12 selecciones están listas para enfrentarse en una intensa batalla por la gloria olímpica.

El cuadro masculino se completó recientemente con la culminación del Preolímpico de la FIBA, donde España, Puerto Rico, Grecia y Brasil aseguraron sus boletos para París con victorias contundentes en las finales del domingo pasado. Este evento no solo definió los últimos participantes, sino que también avivó la anticipación entre los aficionados al baloncesto en todo el mundo.

En cuanto a la competencia femenina, las 12 selecciones ya estaban definidas desde marzo, tras el sorteo de grupos. Estos equipos se han estado preparando arduamente para el evento deportivo más importante del planeta, con la mira puesta en alcanzar la cima del podio.

Así quedaron los grupos confirmados y el calendario oficial en París 2024.

Grupo A:

Australia

Grecia

Canadá

España

Australia vs. España – sábado 27 de julio – 11 a.m. de París

Grecia vs. Canadá – sábado 27 de julio – 9 p.m. de París

España vs. Grecia – martes 30 de julio – 11 a.m. de París

Canadá vs. Australia – martes 30 de julio – 1:30 p.m. de París

Australia vs. Grecia – viernes 2 de agosto – 1:30 p.m. de París

Canadá vs. España – viernes 2 de agosto – 5:15 p.m. de París

Grupo B:

Francia

Alemania

Japón

Brasil

Alemania vs. Japón – sábado 27 de julio – 1:30 p.m. de París

Francia vs. Brasil – sábado 27 de julio – 5:15 p.m. de París

Japón vs. Francia – martes 30 de julio – 5:15 p.m. de París

Brasil vs. Alemania – martes 30 de julio – 9 p.m. de París

Japón vs. Brasil – viernes 2 de agosto – 11 a.m. de París

Francia vs. Alemania – viernes 2 de agosto – 9 p.m. de París

Grupo C:

Serbia

Sudán del Sur

Puerto Rico

Estados Unidos

Sudán del Sur vs. Puerto Rico – domingo 28 de julio – 11 a.m. de París

Serbia vs. Estados Unidos – domingo 28 de julio – 5:15 p.m. de París

Puerto Rico vs. Serbia – miércoles 31 de julio – 5:15 p.m. de París

Estados Unidos vs. Sudán del Sur – miércoles 31 de julio – 9 p.m. de París

Puerto Rico vs. Estados Unidos – sábado 3 de agosto – 5:15 p.m. de París

Serbia vs. Sudán del Sur – sábado 3 de agosto – 9 p.m. de París

Ambas ramas se dividirán en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Cada equipo jugará tres partidos en la fase de grupos, con los dos mejores de cada sector avanzando directamente a los cuartos de final. Además, se otorgarán dos boletos adicionales a los mejores terceros lugares, garantizando una competencia intensa y oportunidades de redención para los equipos que buscan avanzar en el torneo. El baloncesto en París 2024 no solo será un escenario deportivo de alto nivel, sino también un espacio para la celebración de la diversidad y la inclusión a través del deporte. Con las instalaciones listas y el calendario definido, los atletas y aficionados esperan ansiosamente el inicio de los juegos, que prometen ser un hito memorable en la historia olímpica del baloncesto.