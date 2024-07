Bethania de la Cruz, una de las figuras más emblemáticas del voleibol femenino dominicano, se retirará de la selección nacional tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Con una carrera que abarca más de 15 años, De la Cruz ha sido un pilar fundamental para las Reinas del Caribe, llevando al equipo a múltiples victorias y reconocimientos internacionales.

Bethania de la Cruz se prepara para participar en sus terceros Juegos Olímpicos, un logro reservado para pocos atletas. Después de asegurar su clasificación con una victoria emocionante sobre los Países Bajos en cinco sets, De la Cruz expresó su orgullo y emoción por este último desafío con la selección nacional. “Es un gran logro como equipo y poder completar mis terceros Juegos Olímpicos”, afirmó la jugadora.

La Decisión del Retiro

A pesar de mantener una condición física impresionante, De la Cruz ha decidido que París 2024 será su último torneo con la selección nacional. “No es porque no me quedan piernas. Me quedan porque yo trabajo. Siempre he sido una trabajadora incansable para mantener mi cuerpo como ven, pero ya completo el ciclo y pues me retiro de la selección”, explicó la atleta. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de seguir jugando como refuerzo en equipos internacionales.

Una Carrera Llena de Logros

La trayectoria de Bethania de la Cruz ha sido excepcional. Ha ganado dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos, incluyendo el reconocimiento como la Jugadora Más Valiosa en 2019. Ha jugado en ligas de élite en Rusia, Corea del Sur, Japón, Puerto Rico y Estados Unidos, consolidándose como una de las jugadoras más destacadas del voleibol femenino.

Un Círculo Exclusivo

Con su participación en París 2024, De la Cruz se unirá a un grupo selecto de voleibolistas que han competido en tres Juegos Olímpicos. Junto a ella, otras jugadoras experimentadas como Brenda Castillo y Niverka Marte también tienen tres participaciones olímpicas. El equipo para París 2024 incluye a otras destacadas jugadoras como Brayelin Martínez, Gaila González y Yonkaira Peña, quienes participarán por segunda vez en los Juegos Olímpicos.

Inspiración para la Nueva Generación

Durante el Final Six, donde las Reinas del Caribe se coronaron campeonas el 30 de junio, Bethania de la Cruz fue rodeada por varias niñas que buscaban una foto con su ídolo. A ellas, De la Cruz les dejó un mensaje inspirador:

“Tener mucha disciplina y mucha determinación. Yo siempre he sido disciplinada y determinada en lo que quiero y eso lleva a cualquier persona lejos en lo que sea que quiera ser.”

Bethania de la Cruz se despide de la selección nacional con la satisfacción de haber tenido una carrera exitosa y haber dejado una marca indeleble en el voleibol dominicano. Su legado perdurará en las futuras generaciones de jugadoras que seguirán sus pasos y continuarán llevando el nombre de las Reinas del Caribe a lo más alto del voleibol mundial.