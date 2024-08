¿Cuántas medallas ha conseguido Jamaica en los Juegos Olímpicos de París 2024? Conoce cuantas medallas ha ganado Jamaica en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jamaica, una nación conocida por su dominio en las pruebas de velocidad, ha vuelto a destacar en los Juegos Olímpicos de París 2024, logrando un total de seis medallas que subrayan su versatilidad y excelencia en diferentes disciplinas del atletismo y campo. A lo largo de la competición, los atletas jamaicanos han demostrado una vez más su capacidad para brillar en el escenario más grande del deporte mundial.

Roje Stona: El Nuevo Rey del Disco

El momento más brillante para Jamaica en París 2024 vino de la mano de Roje Stona, quien se consagró como campeón olímpico en el lanzamiento de disco masculino. Stona, con un lanzamiento imponente que alcanzó los 70.42 metros, no solo ganó la medalla de oro, sino que también estableció un nuevo récord personal. Este triunfo coloca a Stona en la élite del atletismo mundial y marca un hito histórico para Jamaica, que tradicionalmente ha sido conocida por su dominio en las carreras de velocidad, pero que ahora extiende su éxito a las pruebas de campo.

A record breaking GOLD! 🏅🇯🇲Congratulations to our very own Roje Stona for breaking the Olympic Record in the men's Discus Throw with an incredible throw of 70.00m at #Paris2024! 🌟 You've made Jamaica proud and inspired athletes worldwide! 🇯🇲🥇 #OlympicChampion #DiscusThrow… pic.twitter.com/F4XXl3bpAf — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) August 7, 2024

Kishane Thompson: Plata en los 100 Metros Masculinos

Kishane Thompson, una de las jóvenes promesas del atletismo jamaicano, demostró su valía al ganar la medalla de plata en la prueba reina de los 100 metros masculinos. En una final que estuvo cargada de emoción y velocidad, Thompson cruzó la meta en 9.88 segundos, solo por detrás del campeón olímpico. Su actuación no solo lo consolida como uno de los velocistas más prometedores del mundo, sino que también asegura que Jamaica sigue siendo una potencia en las pruebas de velocidad.

Kishane Thompson, the fastest man in the world this year, fourth fastest Jamaican of all time and ninth fastest man in history. At only 23, he successfully qualified for the 2024 Olympics 100m final and ran 9.79s for silver. Congratulations are in order. You did Jamaica proud 🇯🇲 pic.twitter.com/w4L6AC57Gg — Rashaun D. A. Stewart (@RStewartJA) August 4, 2024

Wayne Pinnock: Plata en Salto de Longitud Masculino

Wayne Pinnock añadió otra medalla de plata al medallero jamaicano en la disciplina de salto de longitud masculino. Pinnock, conocido por su consistencia y técnica, logró un salto de 8.41 metros que lo colocó en el segundo lugar del podio. Este logro es significativo para Jamaica, un país que continúa ampliando su influencia en una variedad de eventos de atletismo.

Silver for Wayne Pinnock in the Long Jump. Jamaica stand up!!!🔥🔥🇯🇲🇯🇲🇯🇲🇯🇲🇯🇲 pic.twitter.com/woZKBHBU6E — J (@JordizzleJ) August 6, 2024

Shanieka Ricketts: Plata en Triple Salto Femenino

En el triple salto femenino, Shanieka Ricketts mantuvo la bandera de Jamaica en alto al obtener la medalla de plata. Con un salto de 15.10 metros, Ricketts demostró su calidad y experiencia en la disciplina, quedando solo a centímetros del oro. Esta medalla refuerza el estatus de Ricketts como una de las mejores atletas en su especialidad a nivel mundial.

Shanieka Ricketts receiving her Silver Medal for the Women's TJ. Only got to record the last part as two persons stood up at the wrong time. pic.twitter.com/7ibWI5E7UE — Donald Smith (@dpos_smith) August 4, 2024

Rasheed Broadbell: Bronce en 110 Metros Vallas Masculinos

La tradición de Jamaica en las pruebas de vallas también fue honrada en París 2024, gracias a Rasheed Broadbell, quien se llevó la medalla de bronce en los 110 metros vallas masculinos. Broadbell, con un tiempo de 13.07 segundos, mostró su rapidez y habilidad para superar los obstáculos con destreza, asegurando un lugar en el podio y continuando con la rica historia de Jamaica en esta disciplina.

Jamaica's Rasheed Broadbell was beaming with pride as he collected his bronze medal for his clutch performance in the Men's 110M hurdles final at the 2024 Paris Olympics. Though his season was riddled with injuries, Broadbell overcame the odds to capture Jamaica's sixth medal. pic.twitter.com/tPRcGBTBKD — Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) August 9, 2024

Rajindra Campbell: Bronce en Lanzamiento de Peso Masculino

El talento de Jamaica en las pruebas de campo se confirmó una vez más con la actuación de Rajindra Campbell, quien ganó la medalla de bronce en lanzamiento de peso masculino. Campbell, con un lanzamiento de 21.78 metros, demostró que Jamaica no solo es una fuerza en las pistas, sino también en los eventos de campo. Su medalla representa un éxito significativo en una disciplina en la que Jamaica ha trabajado arduamente para sobresalir.

Un Balance Positivo para Jamaica en París 2024

Con un total de seis medallas —una de oro, tres de plata y dos de bronce— Jamaica ha demostrado que sigue siendo una nación formidable en el atletismo. Los logros de sus atletas en París 2024 reflejan la profundidad del talento en la isla y el continuo desarrollo de su programa deportivo. Jamaica, que ya es sinónimo de velocidad en el mundo, continúa expandiendo su influencia en una variedad de disciplinas, consolidándose como una potencia atlética global.

Los éxitos de Roje Stona, Kishane Thompson, Wayne Pinnock, Shanieka Ricketts, Rasheed Broadbell y Rajindra Campbell no solo enorgullecen a Jamaica, sino que también inspiran a futuras generaciones de atletas que buscarán seguir sus pasos y mantener a su país en la cima del deporte mundial. París 2024 ha sido un recordatorio del poder de Jamaica en los Juegos Olímpicos y una muestra de que su legado en el atletismo sigue siendo tan fuerte como siempre.