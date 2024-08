Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dikec Yusuf, un mecánico de 52 años de Estambul, sorprendió al mundo al ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos sin entrenamiento profesional ni equipo especializado. Yusuf, quien comenzó a disparar después de una acalorada discusión con su exmujer, atribuye su éxito a su amor por sus hijos y el deseo de demostrarle a su ex que estaba equivocada.

Yusuf nunca imaginó que una mediación de divorcio frustrante lo llevaría a convertirse en un medallista olímpico. Sin equipo especial ni un régimen de entrenamiento, comenzó a disparar como una forma de liberar la tensión acumulada. “Solo quería pasar un fin de semana con los niños”, comentó, encogiéndose de hombros indiferente.

El tirador turco Yusuf Dikec, que se hizo famoso por presentarse con una vestimenta no tan sofisticada como la de sus compañeros atletas, hoy muestra en una faceta diferente y deja la cara seria para mostrarse mucho mas relajado junto a su hija. pic.twitter.com/wQ5SKv4ESB

Los tiradores profesionales han quedado perplejos ante el enfoque poco ortodoxo de Yusuf. Aparece en sus vaqueros diarios y una camiseta, dispara rondas casi perfectas y luego pregunta si hay una zona para fumar cerca. Su habilidad natural y su enfoque relajado han desconcertado a todos en el mundo del tiro deportivo.

Después de ganar la medalla de plata, Yusuf se mantuvo sin emociones en el podio olímpico, enviando un mensaje directo: “Sharon, si estás viendo esto, quiero a mi perro de vuelta”. Esta declaración subraya la motivación personal detrás de su inesperado éxito.

We found the young Yusuf Dikec archive footage 👀

The Turkish shooter didn’t even wear glasses in 2011 😅#ISSF | #ShootingSport | #HitTheMark pic.twitter.com/v5O3VAgkAE

