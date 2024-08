Las lágrimas de Carolina Marín en la segunda semifinal de bádminton en París ante la china Bing Jiao He han conmovido al mundo del deporte. La histórica jugadora española, tres veces campeona del mundo y medallista de oro en Río de Janeiro, soñaba con cerrar su carrera en lo más alto de la capital francesa. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada y su sueño se convirtió en pesadilla.

El Accidente

Marín lideraba el marcador por 21-14 y 10-6 cuando ocurrió el accidente. Al correr por el volante, su pierna derecha no aguantó. Su reacción inmediata, tapándose la cara con las manos y gritando de dolor, dejó claro que la lesión era grave. Asistida rápidamente por los servicios médicos y su entrenador, Fernando Rivas, tardó varios minutos en poder llegar al banquillo con ayuda. Allí le colocaron una rodillera y, con dificultad, regresó a la cancha.

El Intento de Regreso

A pesar de sus esfuerzos por continuar, Marín solo pudo jugar dos puntos más antes de arrodillarse en la cancha, metiendo la cabeza entre los brazos y llorando sin consuelo. Su entrenador y el público, de pie, la despidieron con una gran ovación, reconociendo su valentía y dedicación.

Reacciones y Apoyo

“No tenemos palabras. El nivel en el que había venido, cómo ha ido de menos a más a lo largo de la competición y con la determinación con la que estaba afrontando la semifinal… es muy duro. Ahora hay que valorar la lesión, hacer las pruebas, estar tranquilos y aceptar lo que hay. Carolina se merecía acabar unos Juegos Olímpicos, gane o pierda, pero disputándolos”, expresó su entrenador Rivas con dolor.

Marín ha enfrentado múltiples lesiones a lo largo de su carrera, incluyendo roturas de ligamento cruzado en ambas rodillas, lo que le impidió participar en Tokio 2020. Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar. La futbolista Alexia Putellas le escribió: “Siempre serás oro para nosotros”. El tenista Carlos Alcaraz, que perdió la final ante Novak Djokovic, también le envió ánimos: “Todo el ánimo del mundo”. Javier Tebas, presidente de La Liga, expresó: “Querida Carolina Marín. Desde LaLiga y sus clubes queremos expresarte todo nuestro apoyo en este momento tan difícil. Tu espíritu de lucha, determinación y pasión por el bádminton son una inspiración para todos nosotros y para millones de aficionados en todo el mundo”.

Heartbreak for Carolina Marin 💔

The former Olympic gold medallist Carolina Marin of Spain was left inconsolable, as she broke down in tears during her women's singles badminton semifinal after injuring her right knee. Marin, who was leading the match 21-14, 10-6 against He Bing… pic.twitter.com/b6fdFP3fkU

— Sportstar (@sportstarweb) August 4, 2024