Alondra Tapia es una prometedora jugadora de voleibol de la República Dominicana, un talento que no ha pasado desapercibido para el Proyecto de Voleibol Femenino. Su potencial es tal que la legendaria Milagros Cabral viajó a Japón para traerla de vuelta tras finalizar sus compromisos en el país asiático.

Con una beca de tres años en Furukawa Gakuen, Tapia ha brillado como central en Japón, donde, con su imponente estatura de 1.96 metros, ayudó a su equipo a obtener el título de campeones. Su destacada actuación le valió dos premios como mejor jugadora y el reconocimiento como Jugadora Más Valiosa de la Final.

With this performance, her name is now written as the 4th player to score the most points in 1 match.

Tapia joins Boskovic 🇷🇸, Zhang Changning 🇨🇳 and Alexa Gray 🇨🇦 on the "37 pts in 1 match" category.

