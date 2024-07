Lisvel Eve Mejía, reconocida figura del voleibol dominicano, ha sido excluida de la selección que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras dar positivo en una prueba de dopaje. El diurético Furosemida, que utilizó para tratar una lesión en la rodilla, fue detectado durante su participación en la Liga de Naciones.

La noticia fue un duro golpe para la veterana, quien admitió ante sus compañeras haber utilizado el fármaco. El positivo se detectó hace aproximadamente 45 días, durante la actuación de las Reinas del Caribe en el torneo internacional.

Ante esta situación, Geraldine González ha sido llamada para sustituir a Eve Mejía. González partió hacia París para unirse al equipo y prepararse para el debut contra Italia.

En un comunicado emitido por el Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino, se informó que Eve Mejía colaborará plenamente con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) durante el proceso de investigación. Eve expresó su profundo pesar por la situación:

Eve Mejía, conocida por su integridad y dedicación, insistió en que su intención nunca fue mejorar su rendimiento físico mediante el uso de Furosemida: “Hay una parte que si me deja tranquila conmigo misma. Dado a que siempre he sido una persona íntegra, honesta, tranquila y trabajadora. Mi intención no fue nunca tomar ese medicamento para mejorar mi rendimiento físico”, declaró.