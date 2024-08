En el marco de los Juegos Olímpicos París 2024, Marileidy Paulino ha alcanzado el pináculo del éxito atlético al conquistar la medalla de oro en los 400 metros femeninos, sumando un nuevo y brillante capítulo a su impresionante carrera. Este logro no solo resalta su dominio en el atletismo, sino que también subraya el impacto global de una atleta que ha demostrado ser una fuerza imparable en la pista.

Paulino, oriunda de República Dominicana, ha forjado una carrera llena de hitos y victorias que la han consolidado como una de las figuras más destacadas del deporte. Antes de su oro olímpico, ya había demostrado su talento en múltiples competiciones internacionales. Su medalla de bronce en los relevos 4 × 100 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, junto con el bronce en los relevos 4 × 400 metros mixtos en los Relevos Mundiales 2021, establecieron su reputación como una corredora excepcional y un miembro invaluable de los equipos nacionales.

#Gold and a new #OLYMPICRECORD! 🇩🇴

Congratulations to Marileidy Paulino, securing first place for the Dominican Republic in women's 400m.

She becomes the first woman from the Dominican Republic to win an Olympic #gold medal! @colimdo | @worldathletics | #Athletics |#Paris2024… pic.twitter.com/6p7En1MWeg

— The Olympic Games (@Olympics) August 9, 2024