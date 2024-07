Luana Alonso, la destacada nadadora paraguaya de 20 años, ha dejado una huella imborrable en el mundo de la natación tras anunciar su retiro luego de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con tan solo 17 años, Luana debutó en los Juegos de Tokio, y ahora, en París, ha puesto fin a su carrera deportiva, marcando el cierre de un capítulo lleno de logros y sacrificios.

Luana Alonso comenzó a nadar a una edad muy temprana y rápidamente se convirtió en una de las nadadoras más prometedoras de Paraguay. Durante su etapa juvenil, se destacó en los Juegos Sudamericanos en Rosario 2022, donde ganó varias medallas y estableció numerosos récords nacionales. Su talento y dedicación la llevaron a ser becaria de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay, permitiéndole seguir perfeccionando sus habilidades y competir a nivel internacional.

El Último Chapuzón

La jornada en París fue agridulce para Luana. A pesar de sus esfuerzos y su arduo entrenamiento, terminó en el puesto 29º entre 32 nadadoras con un tiempo de 1:03.09 en su última carrera. “No me fue como yo quería, lastimosamente. Estoy muy sentimental porque fue mi última carrera y me retiro de la natación,” confesó Luana en una entrevista con Claro Sports. Agradeció a todos los paraguayos por su apoyo incondicional durante todos estos años y se disculpó por no haber alcanzado el resultado deseado.

Más Allá de la Piscina

Además de ser una atleta destacada, Luana también ha sido una figura mediática gracias a su carisma y belleza, atrayendo la atención de varios medios que han seguido de cerca su carrera y vida personal. Antes de los Juegos de París, Luana había anunciado que se retiraría de las redes sociales para concentrarse en su rendimiento, pero volvió a ser tendencia tras el desfile inaugural, donde su presencia no pasó desapercibida.

Un Futuro Prometedor en Ciencias Políticas

Con su retiro de la natación, Luana Alonso se centrará en sus estudios de Ciencias Políticas en Dallas, Estados Unidos. Su objetivo es graduarse y seguir una carrera en el ámbito político, con la ambición de convertirse en Ministra de Deportes de Paraguay. “Me dedicaré completamente a mi carrera académica y espero poder contribuir a mi país desde una nueva perspectiva,” explicó Luana, demostrando que su pasión por el deporte y su compromiso con Paraguay siguen intactos.

El retiro de Luana Alonso marca el fin de una era para la natación paraguaya, pero también el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades y sueños por cumplir. Su trayectoria es un testimonio de perseverancia, talento y dedicación, y su transición hacia el mundo académico y político promete ser igualmente inspiradora. Mientras Luana se despide de las piscinas, su legado como una de las nadadoras más importantes de Paraguay perdurará, inspirando a futuras generaciones de atletas a seguir sus pasos.

Luana Alonso no solo se retira como una deportista de élite, sino también como un modelo a seguir, demostrando que con esfuerzo y determinación, es posible alcanzar grandes logros tanto dentro como fuera del agua. Su historia continuará desarrollándose, y sin duda, seguiremos escuchando sobre sus éxitos en los años venideros.