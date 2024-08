Desde los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna hasta la más reciente edición, el medallero olímpico ha visto surgir a atletas cuya dominación en sus respectivos deportes ha marcado la historia. A continuación, presentamos un recorrido por los 10 deportistas que han dejado una huella indeleble en la historia olímpica con el mayor número de medallas.

Michael Phelps (EE. UU.) – 28 Medallas

En el firmamento de la natación, Michael Phelps brilla con luz propia. Con 28 medallas, 23 de ellas de oro, “El tiburón de Baltimore” es indiscutiblemente el atleta más exitoso de todos los tiempos. Su carrera comenzó en Sídney 2000 sin medallas, pero rápidamente se consolidó en Atenas 2004 y alcanzó la gloria en Pekín 2008, donde logró ocho oros en una sola edición. Después de una breve retirada tras Londres 2012, Phelps regresó a Río 2016 para sumar seis medallas más y cerrar su carrera con broche de oro.

Larisa Latynina (URSS) – 18 Medallas

La gimnasta soviética Larisa Latynina fue la primera gran estrella de la gimnasia artística y sigue siendo la mujer con más medallas olímpicas. Su debut en Melbourne 1956 fue arrollador, y en total logró 18 medallas a lo largo de tres Juegos Olímpicos: Melbourne 1956, Roma 1960 y Tokio 1964. Su legado es un testimonio de su habilidad y resistencia en un deporte que requiere perfección.

Nikolai Andrianov (URSS) – 15 Medallas

Otro gigante de la gimnasia soviética es Nikolai Andrianov, conocido por su creatividad y habilidad. Con 15 medallas olímpicas obtenidas en Múnich 1972, Montreal 1976 y Moscú 1980, Andrianov no solo dominó el escenario olímpico, sino que también dejó una marca duradera como entrenador tras su carrera competitiva.

🤸‍♂️#OTD in 1952, outstanding Soviet and Russian gymnast Nikolai #Andrianov would have turned 69.

🥇 🏆 Owner of 15 Olympic medals winner (7 gold) and 12-time World Champion, he dominated the 1970s gymnastics tournaments and is considered the best gymnast of the XX century. pic.twitter.com/gsdzWGQoIy

— Russia 🇷🇺 (@Russia) October 14, 2021