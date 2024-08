Lorenzo Musetti, nacido el 3 de marzo de 2002 en Carrara, Italia, es uno de los talentos emergentes más emocionantes del tenis mundial. Con apenas 22 años, ha demostrado ser una fuerza formidable en el circuito profesional, destacando por su estilo de juego versátil y su impresionante habilidad en tierra batida.

Musetti comenzó a jugar al tenis a una edad temprana y rápidamente ascendió en las filas juveniles. En 2019, ganó el Abierto de Australia junior, lo que lo catapultó a la atención internacional. Su transición al tenis profesional ha sido igualmente impresionante, con varias victorias notables en torneos ATP.

Conocido por su elegante revés a una mano y su capacidad para crear ángulos difíciles, Musetti combina el juego agresivo con un toque sutil. Su movilidad en la cancha y su inteligencia táctica le permiten adaptarse a diferentes superficies, aunque es particularmente fuerte en arcilla.

