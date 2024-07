Simone Biles y el Equipo de EE. UU. redefinen el dominio con una victoria inigualable Con cada actuación, el equipo de EE. UU. continúa demostrando por qué son los mejores del mundo.

Simone Biles deslumbró con su habilidad en el aire, realizando un salto Cheng que, con una precisión casi perfecta, concluyó con una aterrizaje casi imperceptible y una sonrisa de satisfacción. En el banquillo del equipo de gimnasia femenino de EE. UU., Jordan Chiles celebró con un salto de alegría. Aunque el Cheng no es tan desafiante como el Biles II, el contexto era diferente: la final olímpica por equipos.

Hace tres años en Tokio, el salto Cheng de Biles no salió como esperaba. Durante la competencia, Biles intentó un Yurchenko con 2.5 giros y perdió el control en el aire, resultando en un aterrizaje torpe que sorprendió a sus compañeros y le costó a EE. UU. la medalla de oro. Desde ese evento, Biles ha trabajado arduamente, ganando el campeonato mundial de 2023 y regresando a la cima de su deporte con rutinas aún más desafiantes.

En París, Biles y sus compañeras estaban decididas a dejar atrás aquel episodio doloroso. Con una puntuación de 14.900 en su primera rotación, el equipo estadounidense tomó la delantera, asegurando una victoria convincente con una ventaja de 5.802 puntos sobre Italia. La tranquilidad y el alivio fueron palpables para Biles, quien expresó: “Me sentí aliviada, sin flashbacks ni presiones, y supe que íbamos a lograrlo”.

Esta victoria representó una “Gira de redención” para EE. UU., recuperando el oro que les había sido arrebatado en Tokio, y reafirmando su dominio en el ámbito de la gimnasia desde 2011. La ausencia de los rusos, sancionados por el COI debido a su acción militar en Ucrania, facilitó el camino para una victoria sin oposición seria.

El equipo estadounidense, compuesto por Biles, Chiles, Jade Carey y Suni Lee, celebró cada momento con entusiasmo, contrastando con la experiencia apagada de Tokio, donde la pandemia y las restricciones habían reducido el ambiente festivo. Aunque no alcanzaron el margen de victoria abrumador de 9.59 puntos logrado en Río 2016, su triunfo fue evidente, con la puntuación más alta en todas las disciplinas.

Cuando Biles se presentó para su última rutina, necesitaba solo 8.865 puntos para asegurar la victoria, una tarea que logró sin dificultad, demostrando su superioridad. “Sabía que mientras aterrizara de pie, todo iría bien”, dijo Biles. Esta noche marcó un regreso triunfante, en contraste con el fiasco de Tokio, donde las expectativas no se cumplieron.

Con el concurso completo en el horizonte, Biles llega como favorita, con potencial para ganar varias medallas individuales. La actitud renovada del equipo, compuesto por atletas experimentadas, demuestra que el dominio de EE. UU. en la gimnasia sigue intacto.

El equipo decidió llamarse “F Around and Find Out”, un nombre audaz que refleja su determinación y confianza. Con Simone Biles liderando el camino, el mundo está aprendiendo que la excelencia en la gimnasia no es solo una posibilidad, sino una realidad palpable.

