Franco Colapinto se convierte en el centro de atención en Brasil este fin de semana, donde disputará el Gran Premio de Fórmula 1 en el icónico circuito de Interlagos. La creciente popularidad del joven piloto argentino ha desatado un fervor inusitado, con la expectativa de que entre 15.000 y 30.000 compatriotas viajen a San Pablo para animarlo en esta emocionante carrera.

Desde su llegada a la Máxima, Colapinto ha sabido capturar la atención no solo de los medios, sino también de una nueva generación de fanáticos del automovilismo. Según diversas agencias de viajes, la demanda por pasajes ha superado las expectativas, llevando a muchos a planificar su viaje con meses de antelación. “Ya no quedan aéreos para ir de Córdoba a São Paulo a ver la carrera. La única opción sería viajar tres días antes y volverte tres días después de la competencia”, explicó un representante de una agencia de turismo local.

Este fenómeno ha provocado un aumento considerable en los precios de los vuelos, lo que ha llevado a algunos a optar por alternativas terrestres, ya sea en auto o en micro, para llegar a Brasil. “Los precios han subido respecto a lo que normalmente se espera en esta época del año. Muchos han decidido viajar por tierra debido a la sobreventa de pasajes”, comentó el agente.

Con una gran cantidad de argentinos preparándose para vivir la experiencia de la Fórmula 1 en vivo, la ciudad de San Pablo se vestirá de celeste y blanco, mientras los hinchas se agrupan en torno a la figura de Colapinto, quien promete dejar todo en la pista para llevar a su país a lo más alto.

Ready to run our special yellow Engine Cover one final time in Brazil 🔥 pic.twitter.com/GkPKLtIp5f

— Williams Racing (@WilliamsRacing) October 30, 2024