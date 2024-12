La temporada de Fórmula 1 llega a su desenlace, y con ello, un capítulo importante en la historia de Ferrari también se cierra. Carlos Sainz disputará su última carrera con el equipo italiano en Abu Dabi antes de iniciar un nuevo desafío en otra escudería. Este adiós no solo marca un cambio en la alineación de Ferrari, sino también el final de una relación única y genuina con su compañero Charles Leclerc, plasmada en un video lleno de risas y nostalgia que ha emocionado a los fanáticos. La despedida de una dupla inolvidable

El vínculo entre Sainz y Leclerc ha trascendido más allá de los resultados en la pista. Durante los últimos tres años, su relación se ha caracterizado por un equilibrio entre profesionalismo y camaradería, dejando momentos que quedarán grabados en la memoria de los tifosi.

En la previa al Gran Premio de Abu Dabi, Ferrari compartió un video donde los pilotos repasaron en tono humorístico y emocional su última carrera juntos.

Entre risas, también hubo espacio para imaginar un cierre soñado en la pista. “Imagínate a nosotros dos aquí el domingo, tú entrando al pit y yo ganando”, bromeó Sainz, mientras Leclerc respondió con optimismo: “Vamos a quedar primero y segundo”.

“It’s our last race weekend together as team-mates.” 🥲

Sit back and watch them take us for a final sim lap of the Yas Marina Circuit 🇦🇪

