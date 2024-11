El Gran Premio de Brasil 2024 trajo sorpresas en la clasificación del domingo. La jornada se vio afectada por intensas lluvias que obligaron a aplazar la Q1 hasta el domingo en la mañana, con el objetivo de aprovechar una ventana climática que permitiera continuar. En estas difíciles condiciones, el piloto español Carlos Sainz (Ferrari) y los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez, no lograron avanzar más allá de la Q2 en el circuito de Interlagos. El clima obligó a los equipos a usar neumáticos intermedios en lugar de los de lluvia extrema para enfrentar la pista mojada.

Carlos Sainz protagonizó la primera interrupción de la ronda cuando, a falta de 5:51 para el final de la Q2, perdió el control de su SF-24 a la salida de las ‘S de Senna’, lo que obligó a una bandera roja y a retirar su monoplaza de la pista. Pese al incidente, el piloto madrileño no sufrió daños físicos y podrá competir en la carrera, aunque partirá desde el puesto 14. Minutos más tarde, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) también perdió el control, provocando una segunda bandera roja que detuvo definitivamente la sesión a falta de 46 segundos.

Our apologies to all the amazing fans. We’ll do our best to give you a great race day. The pace was strong today, looking forward to tomorrow.

Disculpas a todos los increíbles fanáticos. Haremos todo lo posible por brindarles un gran día de carrera. El ritmo fue bueno hoy,… pic.twitter.com/LX5rDxE0XF

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 3, 2024