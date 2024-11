Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto británico Lando Norris (McLaren) partirá desde la pole position en el Gran Premio de Brasil 2024, luego de dominar una compleja sesión de clasificación bajo la lluvia este domingo. La sesión, realizada en el icónico Autódromo de Interlagos, dejó a Max Verstappen, actual tricampeón mundial de Fórmula 1, y a su compañero mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez fuera de la Q3, quienes arrancarán desde los puestos 17 y 13, respectivamente, tras una accidentada Q2.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT INTERLAGOS!!! 🇧🇷

George Russell joins Norris on the front row. Yuki Tsunoda will start P3!!!

What an incredible qualifying 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/7RAsDCaMDz

— Formula 1 (@F1) November 3, 2024