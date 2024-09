Un hito para el automovilismo argentino en Bakú

El piloto argentino Franco Colapinto rompió una sequía de 42 años para Argentina en la Fórmula 1, al sumar puntos en una emocionante carrera disputada en Azerbaiyán. Con tan solo 21 años, el joven corredor finalizó en la octava posición, destacándose en la 16ª fecha de la temporada, que tuvo como ganador a Oscar Piastri con McLaren.

Una carrera inolvidable en Bakú

La participación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán fue histórica. No solo se posicionó entre los diez mejores pilotos de la carrera, sino que también logró algo que no se veía en Argentina desde 1982: sumar puntos en la Fórmula 1. En esa ocasión, Carlos Reutemann había sido el último en conseguirlo, también a bordo de un Williams, durante el Gran Premio de Sudáfrica en Kyalami.

El camino al octavo lugar de Colapinto no fue sencillo. Aunque se clasificó noveno, comenzó desde la octava posición tras la sanción a Lewis Hamilton, quien reemplazó la unidad de potencia de su Mercedes. En la pista, mostró un dominio impresionante, superando a Nico Hulkenberg y ganando dos puestos adicionales luego del accidente entre Checo Pérez y Carlos Sainz. Colapinto aprovechó cada oportunidad para escalar en la tabla, y su desempeño dejó una huella imborrable.

Scored his first ever points in Formula 1, in only his second race.

Ladies and gentlemen, Franco Colapinto 👏 pic.twitter.com/UEiSc7p8E8

— Williams Racing (@WilliamsRacing) September 15, 2024