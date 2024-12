Max Verstappen, tres veces campeón mundial de Fórmula 1, vivió un intenso fin de semana en el Gran Premio de Qatar. Aunque logró resolver rápidamente en pista la penalización que le relegó al segundo puesto en la parrilla de salida, el incidente dejó una marcada tensión entre él y George Russell. Tras su victoria en la carrera, Verstappen expresó su descontento de forma contundente: “He perdido todo el respeto por él”.

La controversia: ¿Injusta sanción?

La sanción contra Verstappen se debió a que supuestamente obstaculizó a Russell durante una vuelta de enfriamiento en la clasificación. Según los comisarios, el holandés condujo “innecesariamente lento”, algo que usualmente ocurre en estas vueltas sin consecuencias disciplinarias. Verstappen recuperó rápidamente la primera posición tras adelantar al Mercedes al inicio de la carrera, pero el malestar persistió.

YES 🙌 what a race, had a lot of fun out there!!! Big thanks to @redbullracing for turning the car around 👏 Simply lovely 🇶🇦 pic.twitter.com/X133B5dbXn

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 1, 2024