El piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen, conocido por su carácter competitivo y su dedicación al máximo en cada carrera, vivió un despertar inusual y cómico durante el Gran Premio de Holanda. En medio de la adrenalina y la tensión típicas de un fin de semana de Fórmula 1, Verstappen se encontró con una visita inesperada que lo dejó en un humor poco habitual.

La Mañana Sorprendente de Max

Todo comenzó a las 7 de la mañana del viernes, cuando la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió que era el momento ideal para realizar una prueba sorpresa al campeón neerlandés. Verstappen, quien tiene la costumbre de realizar simulaciones de carrera hasta altas horas de la noche, se encontraba profundamente dormido cuando sonó el timbre de su casa rodante. “¿Qué demonios? ¿Quién está tocando el timbre a esta hora?”, fue la primera reacción de Max, según contó más tarde durante una transmisión en vivo.

max being waken up BY THE DOORBELL for a doping test at 7AM 😭😭😭 im dead pic.twitter.com/1qqX7gFcbe — nini (@SCUDERIAFEMBOY) August 23, 2024

Con el rostro todavía adormilado y sin entender del todo lo que sucedía, Verstappen abrió la puerta para encontrarse con los funcionarios de la AMA, quienes estaban allí para recoger una muestra de orina, un procedimiento rutinario en todos los deportes de élite. A pesar de la sorpresa y el enfado inicial, Max no tuvo más remedio que cumplir con el protocolo. Sin embargo, lo que podría haber sido un trámite rápido se convirtió en un proceso largo y algo incómodo, ya que le tomó cerca de una hora poder ir al baño. “Es un gran comienzo para el fin de semana”, comentó con ironía mientras tomaba un sorbo de su bebida.

Un Humor “Gruñón” en el Garaje de Red Bull

El incidente no pasó desapercibido para el equipo de Red Bull. El asesor principal de la escudería, Helmut Marko, comentó entre risas que Max estaba “un poco gruñón” esa mañana. Aunque el piloto intentó tomarse la situación con humor, su humor no era el mejor al llegar al garaje para preparar la jornada de entrenamientos libres. “Es sólo viernes, no deberíamos hacerlo más grande de lo que es”, minimizó Marko, explicando que estas visitas tempranas son comunes porque es el momento óptimo para realizar las pruebas antidopaje.

El Impacto en la Clasificación

A pesar de su despertar intempestivo, Verstappen se mantuvo concentrado en su trabajo durante el fin de semana. Sin embargo, la jornada no fue del todo satisfactoria para el neerlandés, quien se clasificó en segundo lugar detrás de Lando Norris. Max confesó a los medios que no se sintió del todo cómodo durante la clasificación, describiendo su RB20 como “desequilibrado” y muy sensible a las ráfagas de viento en el circuito de Zandvoort.

“Tuve un pequeño problema en la curva 11-12, pero esa fue un poco mi clasificación en general. Nunca me sentí realmente cómodo. En cada vuelta, siempre había una o dos curvas en las que sentía que perdía mucho tiempo”, explicó Verstappen. A pesar de estos contratiempos, Max se mostró satisfecho con su posición en la primera fila de salida, destacando que no había estado entre los cinco primeros durante las primeras rondas de clasificación.

Un Fin de Semana para Recordar

Aunque la visita sorpresa de la AMA no fue el mejor comienzo para el fin de semana de Max Verstappen, el piloto logró mantener su habitual nivel de competitividad, demostrando una vez más por qué es uno de los mejores de la parrilla. Entre risas, frustraciones y un poco de “gruñonería”, Verstappen continúa su camino hacia otro posible título mundial, con la firme convicción de que en la Fórmula 1, como en la vida, cualquier cosa puede suceder.