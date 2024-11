El Gran Premio de Brasil 2024 arrancó con fuerza este viernes en el Circuito José Carlos Pacé, en Interlagos, São Paulo. Durante la jornada, se realizó la única práctica libre y el sprint qualy, donde McLaren dominó de forma notable al clasificar a sus pilotos en la primera fila para la carrera sprint del sábado.

Oscar Piastri consiguió la “mini pole” con un rendimiento impresionante, seguido de cerca por su compañero de equipo, Lando Norris. Ambos pilotos buscarán acumular puntos valiosos en la competencia, en especial Norris, quien sigue en la lucha por el campeonato de pilotos.

OSCAR TAKES POLE FOR #F1SPRINT 👏👏👏

Piastri is joined by team mate Lando Norris on the front row. Charles Leclerc will start third.#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/qPmcmKws6b

— Formula 1 (@F1) November 1, 2024