El Gran Premio de México 2024 no ha comenzado como Sergio ‘Checo’ Pérez y sus seguidores esperaban. Después de una calificación complicada, el piloto de Red Bull partirá desde el puesto 18, un resultado inusual para alguien que soñaba con brillar frente a su público en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Al salir de la pista, Pérez expresó su frustración y explicó los problemas técnicos que arrastró durante todo el fin de semana.

“Los principales problemas que he tenido todo el fin de semana son que no puedo frenar el auto en las curvas lentas. He tenido que modular el freno en exceso porque, cuando intento atacar, el auto empieza a bloquear, y ese ha sido el principal problema”, explicó a Fox Sports. Este obstáculo ha sido constante para Pérez en las últimas carreras, lo que limita su capacidad de competir de manera agresiva y al nivel que requiere la Fórmula 1.

