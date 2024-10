El Gran Premio de México 2024 ha dejado un sabor agridulce para los fanáticos mexicanos, quienes, una vez más, esperaban ver a su ídolo Sergio ‘Checo’ Pérez brillar en su tierra. Sin embargo, el piloto de Red Bull enfrentó una clasificación complicada que lo dejó eliminado en la Q1, junto con el argentino Franco Colapinto, quien también partirá desde las últimas posiciones tras problemas mecánicos. A pesar de este escenario, Pérez se muestra optimista y listo para darlo todo el domingo.

Las clasificaciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez no han sido el punto fuerte de ‘Checo’. De sus nueve participaciones en el Gran Premio de México, solo ha llegado a la Q3 en cuatro ocasiones, logrando sus mejores clasificaciones en 2021 y 2022, cuando partió desde el cuarto lugar y alcanzó el podio en ambas ediciones. Sin embargo, en 2023 sufrió una de sus mayores decepciones al abandonar la carrera en la primera vuelta tras un choque con Charles Leclerc, describiendo el incidente como una “pesadilla”.

Disappointed with today’s qualifying, I’m optimistic as we analyze the details tonight and with your incredible support here , I’m committed to giving my all tomorrow and I’m confident we can have a good race!

Decepcionado con la clasificación de hoy, soy optimista mientras… pic.twitter.com/1rmfUVqHcj

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 27, 2024