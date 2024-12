¿Qué pasa con Fernando Alonso? Su cambio de dieta y su actual rendimiento en Fórmula 1 El piloto de Aston Martin enfrenta desafíos físicos y revela los ajustes en su alimentación para mantenerse competitivo a sus 43 años.

Un séptimo puesto con esfuerzo extremo

Fernando Alonso, reconocido por su fortaleza física y mental, vivió un complicado Gran Premio de Qatar. A pesar de los problemas mecánicos en su Aston Martin, el asturiano empujó su cuerpo al límite para obtener un valioso séptimo puesto. Sin embargo, este esfuerzo evidenció un desgaste físico que preocupa tanto a su equipo como a sus seguidores.

“Durante las últimas cuatro carreras he sufrido físicamente”, admitió Alonso en declaraciones al diario AS. Sin embargo, mostró optimismo: “Parece que ahora ya he salido del pozo. Me sentí bien en Las Vegas, pero necesito parar y cuidarme un poco”.

El piloto, quien no lograba puntuar desde Singapur, destacó la importancia de haber capitalizado las oportunidades que surgieron durante la carrera: “Soñábamos con un noveno o décimo puesto, pero logramos un séptimo. Fue inesperado, pero muy gratificante para el equipo”.

Adaptación alimenticia: el camino hacia una mayor resistencia

Uno de los secretos detrás de la capacidad de Alonso para mantenerse competitivo a su edad es su dieta. En una charla organizada por DAZN, el asturiano reveló que, desde hace unos meses, ha optado por reducir significativamente su consumo de carne y pescado.

“Hace ocho o nueve meses comencé a dejar de comer carne o pescado porque me sentía pesado y las digestiones eran más largas”, explicó. Aunque no sigue una dieta vegetariana estricta, el piloto combina proteínas vegetales con batidos y otros suplementos recomendados por profesionales. Este cambio, según Alonso, ha mejorado su rendimiento y le permite afrontar las exigencias físicas de la Fórmula 1 sin sentir tanta fatiga.

Además, Alonso reconoció que estos ajustes no solo han impactado positivamente en su bienestar físico, sino que también han sido parte de una preparación integral junto con su equipo de nutrición y entrenamiento.

Una rutina de entrenamiento meticulosa

La preparación física de Alonso es clave para su éxito en el automovilismo. Durante la temporada, su entrenamiento se concentra en los días previos a las carreras, mientras que en los meses de parón, de diciembre a febrero, intensifica su actividad física.

“En esas semanas aprovecho para salir en bicicleta, esquiar y entrenar en el gimnasio entre tres y cuatro horas al día”, explicó. Estas sesiones, diseñadas específicamente para mantener su cuerpo en óptimas condiciones, reflejan su compromiso con el deporte y su deseo de alcanzar metas ambiciosas como el título mundial y el Rally Dakar.

Un piloto que nunca se rinde

A pesar de los desafíos físicos y mecánicos que enfrenta en la temporada, Fernando Alonso sigue demostrando su capacidad para adaptarse y competir al más alto nivel. Su esfuerzo en Qatar, sumado a los cambios en su alimentación y su exigente preparación física, son un claro ejemplo de su determinación.

El asturiano se mantiene firme en su lucha por volver a los primeros planos de la Fórmula 1, y su ejemplo es una lección de perseverancia y resiliencia en el automovilismo.