La llegada de Franco Colapinto como piloto de reserva de Alpine fue uno de los anuncios más esperados del automovilismo reciente, marcando un gran salto en la carrera del joven argentino. Sin embargo, el camino no será fácil para el oriundo de Pilar, quien compartirá roles con otro joven talento, Paul Aron. Este piloto estonio ha demostrado su habilidad y determinación a lo largo de su trayectoria en categorías inferiores, lo que promete una emocionante dinámica entre ambos en la escudería francesa.

Nacido el 4 de febrero de 2004 en Tallín, Estonia, Paul Aron se ha consolidado como uno de los pilotos más prometedores de su generación. Su carrera comenzó en el karting, donde a los 13 años ya era campeón europeo. Posteriormente, destacó en Fórmula 4, Fórmula Renault y Fórmula Regional, lo que lo llevó a la Fórmula 3. En 2023, dio el salto a la Fórmula 2 con el equipo Hitech GP, donde protagonizó una intensa rivalidad deportiva con Franco Colapinto.

BREAKING: Franco Colapinto joins Alpine on a multi-year deal and will be their Test and Reserve Driver for the 2025 season#F1 pic.twitter.com/RewHlFCpbG

— Formula 1 (@F1) January 9, 2025