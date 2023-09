Cuando las Reinas del Caribe llegaron a la urbe china de Ningbo y ese 16 de septiembre, durante la primera jornada del Preolímpico de Voleibol Femenino 2023, cayeron frente a República Checa en cinco peleados sets, muchos pensaron que era el final, pero no, como tantas otras veces, las criollas se sacudieron el polvo de la derrota, alzaron la frente y salieron a ganar.

Desde entonces la estela de las Reinas del Caribe en el Preolímpico de Voleibol de Femenino 2023 ha estado marcada por el éxito; primero ante Canadá, después ante Ucrania y México y hace solo unas horas, frente a Serbia.

Cabe resaltar que la victoria de este 21 de septiembre, fue una paso importante que le allana un poco más el camino a las Reinas del Caribe, sin embargo, la historia no ha terminado y por ende las de la tierra del merengue deben salir a darlo todo contra China y Países Bajos.

En este contexto trasciende que este 23 de septiembre a las 7:30 de la mañana, hora de Quisqueya, las Reinas del Caribe volverán a la cancha para medirse a China.

Será allí, precisamente en territorio del gigante asiático, donde el combinado local se mida otra vez contra las Reinas del Caribe y al instante, muchos evocarán el recuerdo de aquella gloriosa victoria de las quisqueyanas en Corea del Sur, durante la pasada edición de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino.



Con este antecedente y además motivadas por su reciente triunfo frente a Serbia, las antillanas saltarán a la duela en busca del éxito que practicamente les garantizaría su presencia en los venideros Juegos Olímpicos de París 2024.

En este sentido cabe acotar que, al instante de escribir este texto, las Reinas del Caribe marchan terceras en el Grupo A, ello tras compilar un registro de 4-1 con 12 puntos en su haber.

NETHERLANDS 🇳🇱 BEAT CHINA 🇨🇳!

Pool A is getting more exciting and messier with this result. The next 2 days are very critical for both teams 🤯.

