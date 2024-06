Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mundo del culturismo se encuentra nuevamente de luto. La conocida influencer y culturista brasileña Cintia Goldani falleció de manera repentina a los 36 años debido a un shock séptico de origen pulmonar. El trágico suceso ocurrió en Río Grande do Sul, a pocos días de su esperada participación en el Musclecontest Brasil, que se llevará a cabo en Curitiba a principios de julio.

Sin embargo, detrás de esta tragedia se encuentra un problema aún más preocupante: el consumo excesivo de esteroides. Fuentes cercanas han confirmado que el uso prolongado de estas sustancias fue un factor determinante en la salud de Cintia. Los esteroides anabólicos, aunque populares en el mundo del culturismo por su capacidad de aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento, pueden generar una fuerte adicción y tienen graves consecuencias para el organismo.

El abuso de esteroides puede llevar a una serie de problemas de salud, incluyendo desequilibrios hormonales, daños hepáticos, enfermedades cardiovasculares y, como en el caso de Cintia, infecciones graves que pueden desencadenar en shock séptico. Estas sustancias alteran el funcionamiento natural del cuerpo, poniendo en riesgo la vida de quienes las utilizan sin control médico.

🇧🇷BRAZIL: Female bodybuilder, 36, dies suddenly after suffering blood clot days before competing

Brazilian female bodybuilder Cintia Goldani, aged 36, tragically passed away due to a pulmonary embolism following pneumonia.

The accomplished bodybuilder had gained national… pic.twitter.com/d02ZqAfR76

— Evoclique (@Evoclique_) June 27, 2024