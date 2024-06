La segunda ronda del draft únicamente tuvo 28 selecciones. En total, habrá 58 selecciones en el draft de este año, ya que los Philadelphia 76ers y los Phoenix Suns fueron sancionados con la pérdida de sus selecciones de segunda ronda debido a prácticas no permitidas al negociar con agentes libres.

wow it really happened, the Lakers just selected Bronny James with the #55 pick in the 2024 NBA draft tonight

LeBron James and his son Bronny are now the first father-son duo ever to be in the NBA at the same time 😳 pic.twitter.com/EsVMjvVXlC

— SOUND (@itsavibe) June 27, 2024