¿Llegó la hora del retiro para Bethania de la Cruz? Así pasó en el recién concluido Torneo Final Six y hoy cuando las Reinas del Caribe debutan contra Cuba en el Campeonato Continental NORCECA 2023, una interrogante emerge… ¿llegó la hora del retiro para Bethania de la Cruz?

Yo la admiré, lo sigue haciendo; la admiré, como seguro lo hizo usted, como todavía lo hacen tantos, hasta la mismísima Regla Torres, la mejor voleibolista del siglo, se tuvo que quitar el sombrero con Bethania de la Cruz.

-Es la mejor voleibolista dominicana de todos los tiempos- dijo Torres y ahí se deshizo en elogios sobre la quisqueyana, como antes lo había hecho la mítica Mireya Luis y en las palabras de quienes otrora fuesen las principales exponentes de aquellas gloriosas Morenas del Caribe se puede resumir el impacto del legado de Bethania.

Bethania de la Cruz: la leyenda

Al hablar de Bethania de la Cruz hay que hacerlo siempre en palabras mayores, pues nos referimos a una impronta que trasciende lo local; se trata de esa que fue profeta en su tierra, descollando primero en el voleibol de playa y después, allá por 2006, emergiendo como baluarte del club Mirador, pero Bethania brilló en todas partes donde pisó un taraflex, en Japón, en Corea del Sur, en Puerto Rico y Estados Unidos, en cada rincón donde el voleibol pueda considerarse religión, la antillana dejó su huella.

Cuando se escriba la historia del voleibol en los últimos quince años, en este siglo XXI diría por establecer un marco referencial, habrá que reservarle un capítulo especial si discusión a la nativa de Santo Domingo; una de las joyas intocables de las Reinas del Caribe y del deporte femenino dominicano en general.

Es Bethania la misma que han dado por acabada en múltiples ocasiones y una y otra vez termina callando a sus detractores; así pasó en el Mundial de 2022 y cuando las Reinas del Caribe irrumpieron en la pasada edición de la liga de Naciones, todos extrañamos a de la Cruz, la extrañamos hasta el final, incluso cuando los triunfos históricos frente a Serbia y China.

Bethania volvió, inmensa, imponente, como suelen hacer las grandes jugadoras y en el comienzo de la XX Copa Panamericana, resurgió como el ave fénix una y otra vez, tiró del carro, sentenció un set contra Argentina con sus servicios, vimos eso y al mismo tiempo, con el paso de los días, la realidad nos pegó en la cara.

El presente de Bethania de la Cruz: la disyuntiva de moda para las Reinas del Caribe

Los años no habían trascurrido por gusto, el físico no daba para cerrar los partidos, aquellos problemas en recepción de antaño afloraron con mayor connotación y la potencia en ataque no fue la misma…la estela fulgurante del inicio se disipó.

Así pasó en el recién concluido Torneo Final Six y hoy cuando las Reinas del Caribe debutan contra Cuba en el Campeonato Continental NORCECA 2023, una interrogante emerge… ¿llegó la hora del retiro para Bethania de la Cruz?

Es algo que puede resultar chocante para buena parte de la fanaticada y dirán que es un sinsentido y esto y aquello y lo otro, pero en lo personal pienso que es algo evidente que simplemente todo tiene su final y hay que dar paso a las nuevas generaciones y el momento debe ser ahora, cuando la perspectiva de Bethania como leyenda es la que impera, después podría ser tarde… ¿usted qué cree?