Prisila Rivera regresa al voleibol

Un nuevo reto en la arena para la histórica ex capitana de las Reinas del Caribe

El voleibol de playa en República Dominicana sigue atrayendo a grandes figuras, y este año contará con una participación estelar. Prisila Rivera, legendaria ex capitana de las Reinas del Caribe, se unirá al torneo de Hato Mayor para jugar con el equipo máster Las Olímpicas, acompañado por otras exjugadoras de la selección nacional como Cosiris Rodríguez y Alexandra (Rosa) Casó.

Para Rivera, este evento representa una oportunidad especial, ya que siempre tuvo el deseo de participar en un torneo de voleibol de playa, pero sus responsabilidades en el voleibol de sala y con la selección nacional se lo impidieron en el pasado. Ahora, con una trayectoria consolidada y una carrera repleta de éxitos, finalmente podrá cumplir ese anhelo en una de las competiciones más prestigiosas del país.

El prestigio del torneo de Hato Mayor

El Festival Deportivo Semana Santa Hato Mayor/Vicentillo es un evento que ha ganado renombre tanto a nivel nacional como internacional. En su edición número 29, contará con la participación de jugadores en las categorías libre, máster y regional, tanto en la rama masculina como femenina. Con una bolsa de premios cercana a los 2 millones de pesos dominicanos, este torneo se convierte en un gran atractivo para los deportistas y fanáticos del voleibol de playa.

Los campeones de la categoría libre recibirán RD$180,000, mientras que en la categoría máster el premio será de RD$120,000, además de trofeos y medallas. La competencia se llevará a cabo en las canchas de arena del Rancho Ecoturístico Doña Callita, iniciando el jueves 17 de abril con el congresillo técnico y culminando el domingo 20 con las finales y la ceremonia de premiación.

Pero el festival no solo se limita al voleibol de playa. También incluirá torneos de softbol masculino, dominó masculino y femenino, así como billar en la modalidad local y regional, brindando una oferta deportiva variada para los asistentes.

Una nueva faceta para Rivera y sus compañeras

Prisila Rivera ha sido una de las jugadoras más icónicas del voleibol dominicano. Como capitana de las Reinas del Caribe, lideró al equipo en múltiples torneos internacionales, incluyendo Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Juegos Panamericanos. Ahora, su incursión en el voleibol de playa junto a otras exseleccionadas como Cosiris Rodríguez y Alexandra Casó añade un atractivo especial al torneo.

Sobre su participación, Rivera expresó:

“Siempre me llamó la atención jugar en un evento de voleibol de playa, pero mis compromisos profesionales no me lo permitieron. Ahora que tengo la oportunidad, qué mejor lugar que el torneo de Rubén Toyota, del que siempre he escuchado buenos comentarios.”

La presencia de estas exjugadoras de la selección nacional en la arena no solo será un atractivo para los aficionados, sino que también elevará el nivel de competencia en la categoría máster. Su experiencia en torneos de alto nivel les dará una ventaja estratégica, pero también enfrentarán el desafío de adaptarse a las exigencias del voleibol de playa, que difiere en ritmo y técnicas del voleibol de sala.

Un torneo que sigue creciendo

El voleibol de playa ha ido ganando terreno en la República Dominicana, y torneos como el de Hato Mayor han sido fundamentales en ese crecimiento. La organización y la competitividad de este evento lo han convertido en una referencia dentro y fuera del país, atrayendo a jugadores de diferentes niveles y garantizando un espectáculo de alto nivel para el público.

La participación de figuras legendarias como Prisila Rivera, Cosiris Rodríguez y Alexandra Casó refuerza la relevancia del torneo y puede servir de inspiración para nuevas generaciones de voleibolistas. Con cada edición, Hato Mayor consolida su posición como epicentro del voleibol de playa dominicano, y este año promete ser aún más especial con la presencia de estas ex Reinas del Caribe en la arena.