La escuela checa de tenis, conocida por su técnica refinada, sigue dominando en Wimbledon. Barbora Krejcikova, en un regreso triunfal, ha vuelto a la cima del tenis al ganar el Grand Slam británico.

Krejcikova, que se había alejado de las mejores tras ganar Roland Garros en 2021, resurgió con fuerza. Especialista en dobles junto a Katerina Siniakova hasta su separación reciente, Krejcikova mostró su talento individual en Wimbledon. A sus 28 años y como número 32 del mundo, se convirtió en la nueva campeona del torneo, superando las dificultades de las lesiones y sumando su segundo título de Grand Slam.

Roland Garros 2021 ➡️ Wimbledon 2024 🤯

Give it up for Barbora Krejcikova, the 2024 Ladies' Singles Champion 👏 #Wimbledon pic.twitter.com/7jR4rfWSg1

