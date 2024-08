¡Serena Williams ya no lo es, Coco Gauff igualó su récord! La tenista estadounidense, Coco Gauff, logró dar vuelta su encuentro frente a Elina Svitolina y se quedó con el histórico récord que mantenia vigente Williams.

La joven promesa del tenis estadounidense, demostró por qué es una de las estrellas más brillantes del deporte. La tenista de 20 años, que ocupa el tercer puesto en el ranking mundial, superó una dura prueba al remontar un set para vencer a la ucraniana Elina Svitolina, número 28 del mundo, con un marcador de 3-6, 6-3 y 6-3 en la tercera ronda del US Open.

Make that 🔟 straight wins at the US Open! pic.twitter.com/fECFk4V55R — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

Gauff, quien había tenido un inicio arrollador en el torneo, al haber ganado con contundencia sus primeros partidos ante la francesa Varvara Gracheva y la alemana Tatjana Maria, se encontró frente a un desafío mayor contra la ex número 3 del mundo. A pesar de ceder el primer set, la estadounidense mostró una tenacidad inquebrantable y un juego cada vez más sólido a medida que avanzaba el encuentro. Su impresionante rendimiento se reflejó en un 79% de puntos ganados con su primer servicio, 21 winners y una eficaz conversión de cuatro break points.

La victoria de Gauff no solo prolonga su racha en el torneo, sino que también la posiciona como la jugadora más joven en acumular 10 victorias en el US Open desde Serena Williams, quien encadenó 11 triunfos en 1999. Con esta hazaña, Gauff continúa ampliando su legado, convirtiéndose en la segunda jugadora Sub 20 con más victorias en torneos Grand Slam desde 2000. Además, se ha convertido en la sexta jugadora estadounidense en asegurar 60 éxitos en Majors antes de cumplir 21 años, un logro que la destaca aún más en la historia del tenis.

20 years old. 60 Grand Slam wins. pic.twitter.com/b9aVDbGhCT — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024

“Estoy muy feliz y orgullosa por cómo jugué, especialmente en el segundo set, cuando caía 4-3 y le quebré el saque. Elina no es una jugadora fácil, menos aún en las primeras rondas,” expresó Gauff. Su determinación y habilidad en la cancha han sido evidentes a lo largo de su carrera, y su actuación en el US Open no ha sido la excepción.

Con la mirada puesta en la siguiente ronda, Gauff se enfrentará a la ganadora del duelo entre Emma Navarro, su compatriota y número 12 del ranking, y la ucraniana Marta Kostyuk, número 19. El camino hacia el bicampeonato sigue abierto para Gauff, quien sigue rompiendo barreras y dejando una marca imborrable en el tenis. El US Open continúa prometiendo emociones fuertes, y Gauff, con su fuego interior intacto, está lista para seguir desafiando los límites y sumando más capítulos a su ya impresionante carrera.