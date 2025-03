Yulimar Rojas regresa a la competencia Un análisis de su regreso y el desafío del salto de longitud.

La reina del triple salto se prepara para un nuevo reto: Yulimar Rojas regresa a la pista tras casi dos años de ausencia, en un emocionante regreso al Torneo de Atletismo Ciudad de Salamanca, España.

Después de un largo período de rehabilitación tras una grave lesión en el tendón de Aquiles, Yulimar Rojas, la estrella venezolana del atletismo y actual reina mundial del triple salto, se prepara para su regreso a la competencia. El próximo domingo, en el Torneo de Atletismo Ciudad de Salamanca, Rojas saltará nuevamente a la pista, aunque esta vez en la prueba de salto de longitud, una modalidad que no ha disputado desde julio de 2023. Este regreso marca un hito en su carrera, que había sido interrumpida por la lesión que sufrió en abril del año pasado.

Un retorno muy esperado y su nueva prueba

El Torneo de Atletismo Ciudad de Salamanca es el escenario donde Yulimar Rojas se medirá nuevamente a la alta competencia. La ciudad, conocida por su rica historia en el atletismo, es el lugar donde grandes nombres como el cubano Javier Sotomayor han dejado su huella. Para Rojas, este regreso es especialmente significativo, pues no solo se trata de una reaparición después de casi dos años de baja, sino también de una oportunidad para medir su recuperación física y emocional en una nueva modalidad: el salto de longitud.

Tras haber dominado el triple salto a nivel mundial y obtener medallas olímpicas, Rojas afronta este desafío con determinación. En un escenario que estuvo marcado por su ausencia durante los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la venezolana no pudo competir debido a su lesión, este regreso representa una oportunidad para redefinir su futuro en la pista. El salto de longitud, una disciplina en la que no compite desde el 21 de julio de 2023, le permitirá comprobar el estado de su recuperación y, por supuesto, el de su motivación.

El legado de Yulimar Rojas: Más que una campeona

Yulimar Rojas no solo es una atleta con un palmarés impresionante, sino también un símbolo de perseverancia y superación. La venezolana ha logrado hazañas históricas en el triple salto, incluidas dos medallas olímpicas: un oro en Tokio 2020, donde además estableció un récord mundial con un salto de 15,67 metros, y una plata en Río 2016. A lo largo de su carrera, ha conquistado el título mundial en varias ocasiones, tanto en competiciones al aire libre como bajo techo, siendo una de las atletas más destacadas de la historia reciente.

No obstante, a pesar de estos logros, Rojas se enfrenta a nuevos retos. El regreso al circuito mundial no es solo una cuestión de retomar la forma física, sino también de superar el temor a nuevas lesiones y demostrar que su motivación sigue intacta. La prueba de salto de longitud en Salamanca será una oportunidad para medir el alcance de sus progresos, aunque sus expectativas siguen siendo altas. Para clasificar al Campeonato Mundial de Pista Cubierta de Nanjing (China), necesitaría saltar al menos 6,90 metros, aunque podría entrar por el ránking si logra superar los 6,70 metros.

La competencia: Retos a la vista

Rojas no estará sola en este desafío. Atletas como Carmen Rosales, campeona de España de salto de longitud, y Elise Veiga, campeona de Portugal, serán sus principales competidoras. Esta será una prueba exigente para Rojas, no solo por la calidad de sus rivales, sino también por la necesidad de demostrar que su nivel competitivo no ha decaído. La marca de 6,61 metros que logró en Mónaco en 2023 está por debajo de su mejor salto en longitud, que alcanzó los 6,88 metros en 2021. Sin embargo, el objetivo no es solo superar esas marcas, sino también demostrar que está lista para regresar al más alto nivel, algo que, sin duda, tiene a todos sus seguidores expectantes.

Mirando al futuro: La motivación detrás del regreso

Para Yulimar Rojas, el salto de longitud será solo el primer paso de una temporada que promete ser tan desafiante como emocionante. Con la mirada puesta en los próximos campeonatos mundiales y, sobre todo, en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde confía en poder conquistar nuevas medallas, la venezolana no solo está volviendo a la pista, sino también redescubriendo su pasión por el atletismo. La motivación que la impulsó durante su proceso de rehabilitación, la idea de volver a escuchar el apoyo de sus aficionados y ver nuevamente a su equipo, es lo que la mantiene enfocada en el futuro.

En resumen, el regreso de Yulimar Rojas a la competencia es uno de los eventos más esperados del atletismo mundial. Tras un periodo de rehabilitación que la apartó de las pistas durante casi dos años, su participación en el Torneo de Salamanca será una prueba crucial para medir su estado físico y emocional. Sin embargo, más allá de los saltos, lo que realmente marcará la diferencia será la capacidad de Rojas para superar los desafíos y continuar su legado como una de las mejores atletas de la historia del salto de longitud y triple salto.