Con apenas 25 años, Ryan García se ha consolidado como una de las estrellas más brillantes del boxeo mundial. Sin embargo, recientemente se ha visto envuelto en un escándalo que ha sacudido al deporte. Tras su victoria ante Devin Haney en abril pasado, comenzaron a circular rumores sobre un posible positivo en un control antidoping. Este miércoles, García sorprendió a todos al anunciar en sus redes sociales que está “oficialmente retirado”. Al día siguiente, se conoció su sanción de un año.

El oriundo de Victorville, California, que ostenta un impresionante récord de 25 victorias, 20 de ellas por nocaut, y sólo una derrota, enfrentaba una posible sanción de entre cuatro meses y dos años. Finalmente, llegó a un acuerdo con la Comisión Atlética de Nueva York y fue suspendido por un año tras dar positivo por 19-norandrosterona, según informó el periodista especializado Dan Rafael.

Además de los doce meses sin competir, “King Ry” deberá pagar una multa de 10.000 dólares y perderá más de un millón de dólares de ganancias por la pelea, dinero que será entregado a Golden Boy Promotions y del cual Devin Haney podría recibir un porcentaje. El combate será oficializado como ‘no contest’, permitiendo a “The Dream” recuperar su invicto de 31 peleas.

Tras anunciar su retiro, Ryan García utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para expresar su frustración por la sanción de un año. “Me quitaron mi victoria. Está bien, estoy retirado y volveré en un año”, escribió. En otro mensaje, aseguró: “Nunca hice trampa”. Sus publicaciones continuaron: “El boxeo está muerto. El boxeo se metió con el equivocado”, “Nunca consumí drogas”, “Estoy listo para la guerra”, y “Están enojados porque vengo de un mal lugar. Porque soy lindo. Pasé por lo peor”.

Ryan Garcia vs Devin Haney has been officially listed as a no contest on BoxRec

Devin Haney is undefeated again 😳 pic.twitter.com/lZQEnfpSlH

— Happy Punch (@HappyPunch) June 20, 2024