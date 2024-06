La rotación titular de los Astros de Houston, es otra de las tantas que ha sido castigada por las lesiones en las últimas semanas. Como resultado, el equipo está profundizando en sus fuerzas básicas en busca de ayuda.

Es por esto, que el derecho Jake Bloss está siendo convocado desde Doble-A Corpus Christi para lanzar el viernes contra los Orioles de Baltimore. Bloss, que cumplirá 23 años el domingo, fue la selección de tercera ronda de Houston en el Draft de la MLB del año pasado procedente de Georgetown y ha realizado 12 aperturas entre Single-A y Double-A esta temporada.

En ocho aperturas con Corpus Christi, Bloss tuvo una efectividad de 1.61 y un récord de 3-1 con 35 ponches en 44 2/3 entradas. También inició cuatro juegos con Asheville para comenzar la temporada, compilando una efectividad de 2.60 con 25 ponches en 17 1/3 entradas.

The Houston Astros have selected RHP Jake Bloss. Features a riding FB up to 97 that jumps out of his hand, a sharp downer 12-6 CB with big shape (60-pitch), and a slurvey SL that could be a potential + pitch in future. A very Astros pick. pic.twitter.com/O41KsLG5No

