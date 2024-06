La selección de Georgia se ha convertido en la revelación de la Eurocopa 2024, y ahora se prepara para enfrentar a la favorita España en los octavos de final. Tras una fase de grupos donde sorprendió con su juego sólido y resultados inesperados, el equipo georgiano llega a este encuentro con la moral alta y la convicción de poder dar la campanada.

Un bloque sólido, contraataques letales y la magia de Kvaratskhelia

Georgia ha demostrado ser un equipo muy bien organizado, con una defensa sólida y un mediocampo combativo que recupera balones con eficacia. Su juego directo y veloz en los contraataques ha puesto en aprietos a rivales de mayor envergadura, como Portugal, a quien derrotaron en la fase de grupos. Pero sin duda, la gran estrella del equipo es Khvicha Kvaratskhelia, apodado “Kvaratskhelia el Devorador” por la prensa georgiana. El joven extremo ha sido la gran figura de su selección, deslumbrando con su velocidad, regate y habilidad para marcar goles. Su presencia en el campo genera peligro constante para las defensas rivales y será una pieza clave en el ataque georgiano contra España.

