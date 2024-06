Giorgi Mamardashvili, el arquero del Valencia CF, ha tenido un desempeño destacado en la Eurocopa 2024, llevando a la selección de Georgia hasta los octavos de final. Ahora, se enfrenta a un desafío monumental al medirse contra España, una de las favoritas del torneo. A continuación, analizamos sus estadísticas y su impacto en el torneo.

Mamardashvili ha sido una figura clave para Georgia en esta Eurocopa. Con 21 paradas, ha demostrado su agilidad y reflejos en momentos cruciales, asegurando que su equipo permanezca competitivo en cada encuentro. Sus dos paradas de tiros libres directos destacan su capacidad para enfrentar situaciones de peligro inmediato, mientras que sus cuatro goles encajados en el torneo reflejan su solidez bajo los tres palos.

📸 – What a save by Mamardashvili! pic.twitter.com/Kf5mFULd8O

El arquero georgiano ha mantenido su portería a cero en dos ocasiones, mostrando su habilidad para organizar la defensa y mantener la concentración durante todo el partido. Sus 13 despejes totales, de los cuales 10 son despejes altos, demuestran su dominio en el área y su confianza para salir y neutralizar el peligro.

En el Valencia CF, Mamardashvili se ha consolidado como un portero de primera clase en La Liga, siendo una pieza fundamental en el esquema defensivo del equipo. Su desempeño en el club español ha sido fundamental para su crecimiento y madurez, preparándolo para enfrentar desafíos de alto nivel como los que presenta la Eurocopa.

📸 – First opportunity for Pedri but he is denied by Mamardashvili! pic.twitter.com/22FFneo7xR

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) June 30, 2024