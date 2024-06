Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr y Ronaldinho protagonizan el nuevo comercial de la campañia de calzados Nike titulado Awake Your Madness (Despierta Tu Locura), el mismo sofocó las redes sociales a unos días del arranque de la Eurocopa y la Copa América. El video aboga a la nostalgia en muchos internautas que recuerdan las promos con otras estrellas como Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Roberto Carlos, entre otros.

There’s something special that separates those at the top from everyone else. @Vinijr @KMbappe @erlinghaaland @10Ronaldinho

𝑨𝒘𝒂𝒌𝒆𝒏 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑴𝒂𝒅𝒏𝒆𝒔𝒔.

#NikeFootball pic.twitter.com/mms7adk8w6

— Nike Football (@nikefootball) June 13, 2024