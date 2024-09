La retirada de Adrian Wojnarowski ha causado un impacto profundo en la industria deportiva. Durante décadas, “Woj”, como se le conoce en la comunidad NBA, no solo informó, sino que redefinió la manera en que los medios deportivos interactúan con la liga. Su salida de los medios para asumir un nuevo rol como General Manager en St. Bonaventure, su alma mater, marca el fin de una era dominada por sus inigualables “Woj Bombs”, esas exclusivas de último minuto que definían el panorama del baloncesto.

Los inicios humildes de un gigante informativo

Antes de convertirse en la figura central de la cobertura NBA, Wojnarowski tuvo un comienzo modesto. Graduado de St. Bonaventure en 1991, comenzó su carrera como columnista en The Record, un periódico local en New Jersey. Su enfoque inicial estaba ligado al análisis reposado, un estilo que luego dejaría atrás cuando se unió a Yahoo! Sports en 2006, momento en que su carrera tomó un giro decisivo.

En Yahoo!, Woj dejó atrás la escritura pausada para convertirse en el periodista más conectado de la NBA. A medida que fue construyendo una red de contactos inigualable, Wojnarowski entendió rápidamente la importancia de la inmediatez en la era digital. Fue pionero en usar Twitter para revolucionar la forma en que las noticias deportivas se distribuían, y su nombre se volvió sinónimo de primicia. El Draft de 2011 fue su primer gran hito, adelantando las selecciones de jugadores como Kyrie Irving y Tristan Thompson, cambiando para siempre el modo en que se cubrían estos eventos.

Breaking: ESPN senior NBA insider Adrian Wojnarowski has agreed to become the general manager of the men's basketball program at St. Bonaventure, he told ESPN.

"I am retiring from a dream job at ESPN and am so incredibly grateful for my time and experiences with the World Wide… pic.twitter.com/UfAXGKtYPN

— ESPN (@espn) September 18, 2024