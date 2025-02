Alberto “La Avispa” Puello defiende título el próximo sábado La gran prueba en su defensa del título mundial. El dominicano se enfrenta a Sandor Martín en el Barclays Center en una pelea que pondrá a prueba su legado en el boxeo.

26/02/2025

El próximo sábado, el mundo del boxeo pondrá sus ojos en Brooklyn, Nueva York, donde Alberto “La Avispa” Puello defenderá su título de campeón mundial del peso súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el desafiante español Sandor Martín. La pelea, que se llevará a cabo en el icónico Barclays Center, representa un momento clave en la carrera del pugilista dominicano.

Un camino de esfuerzo y determinación

Puello llega a esta contienda con un récord impecable de 23 victorias (10 de ellas por nocaut) y ningún desliz en su historial. Su ascenso en el boxeo ha sido el resultado de un arduo trabajo y una disciplina inquebrantable. Bajo la dirección de su entrenador, el experimentado técnico cubano Ismael Salas, “La Avispa” ha llevado a cabo una preparación rigurosa en Las Vegas, buscando mejorar su técnica y resistencia de cara a este desafío.

“Sé que me enfrentaré a un oponente con hambre de gloria, pero me he preparado para mantener el título y llevarlo de vuelta a la República Dominicana”, declaró Puello en una reciente entrevista.

Sandor Martín: Un rival de respeto

El español Sandor Martín es un veterano del ring con 42 victorias y solo tres derrotas. Conocido por su habilidad técnica y su resistencia, Martín no es un oponente fácil de doblegar. Su experiencia le otorga una ventaja estratégica en el ring, algo que Puello deberá contrarrestar con su velocidad y técnica depurada.

Martín es recordado por su impresionante victoria sobre Mikey García en 2021, un resultado que demostró su capacidad para sorprender a los grandes nombres del boxeo. Ahora, con la posibilidad de arrebatarle el título a Puello, el español buscará aprovechar cada error de su oponente.

Una oportunidad para consolidarse

El ascenso de Puello al trono del CMB fue una historia de superación. Tras sorprender al mundo al vencer al invicto Gary Russell, se consolidó como una de las grandes promesas del boxeo dominicano. Su posterior elevación a campeón titular por el CMB confirmó su estatus como una figura relevante en la categoría súper ligera.

Sin embargo, mantener un título mundial requiere más que talento; demanda constancia, preparación mental y física, y un análisis detallado del rival. En este sentido, Puello ha trabajado en perfeccionar su defensa y su capacidad para atacar en los momentos precisos, elementos clave para retener su corona.

Expectativa y evento previo a la pelea

Antes del combate, “La Avispa” Puello realizará este miércoles un entrenamiento público para la prensa acreditada, donde demostrará su estado físico y estrategias en camino a la defensa del título. Del mismo modo, su rival Sandor Martín también llevará a cabo una sesión similar, lo que permitirá a los expertos evaluar el nivel de ambos peleadores antes de la gran noche.

El combate del sábado no solo definirá el destino del cinturón súper ligero del CMB, sino que también podría marcar un antes y un después en la carrera de Puello. Una victoria contundente podría abrirle las puertas a peleas aún más grandes y consolidar su nombre entre los mejores del mundo. Por otro lado, una derrota lo obligaría a replantear su estrategia y a luchar por recuperar su trono.

Con la afición dominicana y el mundo del boxeo atentos, el sábado será una jornada decisiva para “La Avispa” Puello. Su talento, disciplina y determinación serán puestos a prueba en una noche que promete ser electrizante.