El calendario del circuito profesional de tenis continúa generando debate, y Alexander Zverev, una de las figuras más destacadas del deporte, ha decidido alzar la voz. Tras su reciente derrota ante Taylor Fritz en la Laver Cup, el alemán fue interrogado sobre la creciente preocupación entre los jugadores por la dureza de la temporada, tema que también ha sido abordado por Carlos Alcaraz. Con mesura, Zverev comenzó reconociendo que aún no ha sentido el impacto físico, pero no dudó en cuestionar la estructura general: “Tenemos la temporada más larga en el deporte. Es innecesariamente extensa, con una cantidad innecesaria de torneos”.

Alexander Zverev to Pep Guardiola who came to watch him at Wimbledon: "Bayern Munich needs a coach, man" pic.twitter.com/jjVjNqvh0w

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 6, 2024