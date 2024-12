El look de Beyoncé ante los fanáticos de la NFL y el debut en vivo de varias canciones de Cowboy Carter

Post Malone hizo un cameo sorpresa al interpretar “Levii’s Jeans” con Beyoncé. Su actuación concluyó con una versión de “Jolene” de Dolly Parton antes de tocar “Texas Hold ‘Em” por primera vez.

El concierto terminó con Beyoncé siendo elevada a las vigas al final de su última canción. Fue una conclusión épica para una lista de canciones épica de Beyoncé.

Los espectáculos de medio tiempo del día de Navidad de la NFL

Las dos transmisiones de la NFL en Netflix en Navidad contaron con actuaciones musicales. Primero, Mariah Carey abrió el partido de los Kansas City Chiefs contra los Pittsburgh Steelers con una interpretación de “All I Want For Christmas Is You”.

El partido del día de Navidad entre los Ravens y los Texans contó con la actuación de Beyoncé en el entretiempo. Netflix hizo todo lo posible para que los dos íconos actuaran. Incluso los cameos durante el concierto de Beyoncé fueron notables.

Lamentablemente, ninguno de los dos partidos estuvo reñido. Los Chiefs se aseguraron el primer puesto en los playoffs de la AFC al vencer a los Steelers por 29-10. Los Ravens dominaron a los Texans y ganaron por 31-2.

Beyoncé y Cowboy Carter

Cowboy Carter es el noveno álbum de estudio de Beyoncé y fue lanzado el 29 de marzo de 2024. Es la segunda entrega de su trilogía planificada de álbumes conceptuales después de Renaissance de 2022.

La promoción del álbum comenzó el 11 de febrero de 2024. Lanzó dos sencillos principales, “Texas Hold ‘Em” y “16 Carriages”. Después del lanzamiento del álbum, se lanzó un tercer sencillo, “II Most Wanted”, el 12 de abril.

Si bien el álbum contiene muchas canciones originales, Beyoncé también rinde homenaje a otros artistas. Hace versiones de Parton y los Beatles. También colaboró ​​con Parton, Malone y Miley Cyrus.

Aún no se ha anunciado ninguna gira para el álbum. Sin embargo, podría haber un anuncio en breve, ya que recurrió a Instagram después de la presentación para adelantar un anuncio que se realizará el 14 de enero de 2025.

Cowboy Carter ha sido nominado a dos premios Grammy en la próxima ceremonia de 2025. El último álbum de Beyoncé recibió nominaciones a Álbum del año y Mejor álbum country. Ya es la artista más condecorada en los Grammy, pero podría sumar más trofeos a su colección.