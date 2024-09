Aryna Sabalenka ha sellado su estatus como una de las jugadoras más destacadas del tenis femenino con una victoria contundente en el US Open 2024. La bielorrusa, que en el año anterior había estado al borde de la gloria en el mismo escenario, regresó con una determinación implacable y logró coronarse campeona del último Major de la temporada tras vencer a Jessica Pegula con parciales de 7-5 y 7-5.

