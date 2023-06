Conor Mcgregor cada vez más complicado: acusado (con videos) de abuso sexual El polémico peleador vuelve a estar en el ojo del huracán debido a una posible agresión sexual que dataría de hace algunos días.

Conor Mcgregor no deja de estar en el centro de la polémica. Cuando parece que un fuego se extingue a su alrededor, otro incendio más grande toma vida y devora todo a su paso. Esto es lo que ha pasado con las últimas informaciones que se tienen de él y que afirman que cometió abuso sexual contra una chica durante su estancia en el juego 4 de las finales de la NBA entre los Denver Nuggets y el Miami Heat.

No contento con haber asestado un fuerte golpe a la mascota del elenco local en aquella ocasión, el peleador de artes marciales mixtas habría intentado cometer un delito bastante grave contra una presente momentos después del cotejo, es decir, en la zona mixta. Lo crítico de la situación es que hay videos que, si bien no prueban su culpabilidad, sí lo relacionan con la mujer que lo denuncian.

En los clips compartidos por MMA Orbit a través de la red social Twitter, podemos constatar que, en efecto, The Notorious sí tuvo contacto con la presunta víctima. En el primero de los audiovisuales podemos ver cómo están juntos en lo que se supone que fue el mediotiempo del enfrentamiento entre Denver y Miami y, en el segundo, está capturado el momento en el que el excampeón de la UFC se toma una selfie con la fémina.

Incluso, hay otro material de video que hace que se torne aún más turbio el asunto. En él se puede observar a Conor McGregor conducir a la mujer a lo que serían los baños del recinto ante la mirada y vigilancia de sus escoltas. Luego no se sabe qué pudo ocurrir ahí dentro, pero en principio, la implicada parece consentir el accionar del atleta.

Ante todo el revuelo, la UFC afirmó que está al tanto de todo y que permitirá que se lleve a cabo el proceso legal sobre su contratado. No obstante, en un comunicado el equipo de abogados del irlandés dijo lo siguiente: “Después de que TMZ publicara el video, la abogada de la demandante ahora ha cambiado su historia. El Sr. McGregor da la bienvenida a la investigación, que cree firmemente que demostrará que las acusaciones en su contra son falsas. Tras no responder a la demanda de dinero realizada por el abogado de la demandante, recurrió a los medios de comunicación para ejercer presión. Esto no es más que una extorsión”.