Saúl “Canelo” Álvarez logró otra victoria el sábado por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas, esta vez por decisión unánime contra el valiente puertorriqueño Edgar Berlanga. Sin embargo, su actuación no ha logrado convencer a todos, y las críticas continúan sobre su elección de oponentes y la aparente falta de poder en sus últimas peleas, donde el nocaut ha brill.

Una victoria sólida, pero sin brillo.

Canelo, de 34 años, no parece ser la mejor versión de sí mismo, pero su experiencia y habilidad le permitieron dominar a Berlanga, quien mostró coraje y determinación, aunque no tenía las herramientas técnicas para representar una amenaza seria para el mexicano. En el tercer asalto, Canelo derribó a Berlanga con un conteo de protección, pero no logró cerrar la pelea, lo que permitió que su oponente resistiera hasta el final de los 12 as.

Para muchos, el hecho de que Canelo no haya conseguido un nocaut es motivo de preocupación. Aunque sigue siendo el rey indiscutible de la categoría de peso súper mediano, sus últimas peleas han carecido del poder que una vez lo caracterizó. Las críticas no se hicieron esperar, sugiriendo que ya no tiene el mismo impacto.

Las críticas por los oponentes.

El debate sobre Canelo ha sido constante: algunos lo defienden sin reservas, afirmando que sigue siendo la “Cara del Boxeo”, mientras que otros lo critican por evitar a los mejores oponentes disponibles. Las voces más fuertes piden enfrentamientos contra nombres como David Benavidez y David Morell, dos boxeadores de élite que han estado esperando su oportunidad de medirse con el tapatío.

Estos dos peleadores se han movido a la división de peso ligero pesado, aparentemente cansados ​​de esperar una pelea con Álvarez. Mientras tanto, Berlanga, aunque prometedor, no representaba un reto del nivel que muchos fanáticos esperaban, lo que refuerza la idea de que Canelo debe buscar desafíos más significativos si quiere mantener su estatus en la cima del boxeo mundial.

Berlanga se muestra orgulloso de la derrota

A pesar de la derrota, Berlanga se mostró satisfecho con su actuación. “Estoy disgustado porque, al fin y al cabo, soy un ganador”, dijo el puertorriqueño. “Esta noche luché contra una leyenda y di lo mejor de mí para representar a Puerto Rico. Sabía que podía aguantar sus golpes y devolvérselo.

Berlanga destacó que enfrentarse a Canelo fue un honor y un gran aprendizaje, aunque admitió que podría haber sido más agres.

El futuro de Canelo: ¿Qué sigue?

Con otra victoria en su haber, la gran incógnita es qué viene para Canelo. Aunque sigue siendo un nombre dominante en la categoría súper mediana, las expectativas son altas, y los aficionados quieren verlo enfrentarse a rivales de mayor calibre.