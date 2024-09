La situación entre Brandon Ingram y los New Orleans Pelicans parece estar entrando en una etapa crítica. El alero de 27 años, quien ha sido una pieza fundamental en el equipo durante las últimas temporadas, está mostrando signos de descontento con la organización. El conflicto principal gira en torno a la falta de una extensión de contrato que Ingram cree merecer, una fricción que parece estar profundizándose.

Brandon Ingram on his future with the Pelicans:

“I need that contract extension. I want a big load.”

September 2, 2024