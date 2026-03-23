La liga de críquet de Pakistán se jugará sin público para reducir el consumo de combustible La decisión responde a una crisis energética que obligó a limitar traslados y recortar costos logísticos en el país.

El críquet en Pakistán atraviesa una situación atípica: su principal competencia nacional se disputará sin público en las tribunas como parte de un plan de ahorro energético impulsado por el Gobierno.

La medida fue confirmada por la Junta de Críquet de Pakistán (PCB), que decidió que los partidos de la Pakistan Super League se jueguen a puertas cerradas para reducir el consumo de combustible en medio de una fuerte crisis energética.

Según explicaron las autoridades, la presencia de espectadores implica un importante despliegue logístico, que incluye transporte, seguridad y uso de generadores eléctricos, factores que incrementan considerablemente el gasto energético.

En ese contexto, también se resolvió reducir la cantidad de sedes: el torneo, que originalmente iba a disputarse en varias ciudades, se concentrará únicamente en Karachi y Lahore para limitar los desplazamientos.

La decisión se enmarca en un escenario más amplio, marcado por el aumento del precio del combustible a nivel global y medidas internas del gobierno pakistaní para restringir el consumo, como la reducción de la movilidad y cambios en la dinámica laboral.

Desde la organización reconocieron que la medida tendrá impacto económico, ya que se perderán ingresos por venta de entradas y patrocinios, pero remarcaron que se trata de una decisión necesaria frente a la coyuntura actual.

De esta manera, uno de los torneos más importantes del país se desarrollará en un contexto inusual, con estadios vacíos pero con el objetivo de garantizar su continuidad en medio de la crisis.