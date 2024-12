Netflix y los juegos de Navidad de la NFL: próximas implicancias El gigante del streaming da un paso importante en su incursión deportiva al transmitir por primera vez los partidos del Día de Navidad, marcando un hito para la plataforma.

26/12/2024 · 10:41 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Navidad de 2024 quedará en la historia como el día en que Netflix hizo su debut en la transmisión de la NFL, llevando a los fanáticos dos emocionantes partidos que dejaron ver el futuro del entretenimiento deportivo en plataformas digitales. Con esta jugada estratégica, Netflix busca posicionarse como un actor relevante en la industria deportiva global, marcando un punto de inflexión tanto para la NFL como para el mundo del streaming.

Un debut histórico para Netflix y la NFL

El contrato de tres años entre Netflix y la NFL, acordado en mayo, convirtió a la plataforma en el primer servicio de streaming en transmitir juegos navideños de la liga a nivel global. Los 282.3 millones de suscriptores de Netflix en más de 190 países tuvieron acceso a los partidos en cinco idiomas: inglés, español, francés, portugués y alemán. Este acuerdo no solo representa una nueva forma de disfrutar el fútbol americano, sino que también amplía el alcance global del deporte.

El primer encuentro, entre los Kansas City Chiefs y los Pittsburgh Steelers, fue seguido por un enfrentamiento entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans. Ambos partidos ofrecieron emociones y actuaciones que captaron la atención tanto de los fanáticos del deporte como de los espectadores casuales.

El impacto de la transmisión global

La inclusión de Netflix en la estrategia de la NFL refleja un movimiento claro hacia la expansión del streaming como medio principal para el consumo deportivo. En una industria donde la televisión tradicional ha dominado históricamente, la NFL ha sabido adaptarse a las tendencias, con acuerdos previos como los juegos de los jueves en Amazon Prime Video y el traslado del paquete “Sunday Ticket” a YouTube TV.

En el caso de Netflix, la capacidad de llegar a audiencias internacionales con juegos exclusivos es un paso significativo para la NFL, que continúa buscando formas de aumentar su base de fanáticos más allá de Estados Unidos. La transmisión global permite a nuevos mercados explorar la emoción de la liga y seguir de cerca a sus equipos y estrellas favoritas.

Un reto técnico superado con éxito

Después de los problemas experimentados durante la transmisión de la pelea Jake Paul-Mike Tyson en noviembre, Netflix apostó fuerte por optimizar su infraestructura técnica para garantizar una experiencia sin interrupciones. Aunque las cifras oficiales de audiencia aún no se han publicado, las primeras impresiones indican que Netflix manejó con éxito el gran volumen de espectadores, consolidando su capacidad para manejar eventos en vivo a gran escala.

Según expertos de la industria, este debut es una prueba clave para la plataforma, que ha demostrado estar a la altura de los gigantes tradicionales del deporte.

El entretenimiento va más allá del campo

Además de los partidos, Netflix ofreció un espectáculo completo. Mariah Carey dio inicio al día con una interpretación de su icónico “All I Want for Christmas Is You”, mientras que Beyoncé ofreció una actuación durante el medio tiempo del segundo juego. Estas inclusiones refuerzan la tendencia de combinar el deporte con el entretenimiento para atraer a una audiencia más amplia.

Aunque la presencia de Taylor Swift, pareja de Travis Kelce, fue solo un rumor, su impacto mediático continúa siendo un factor importante en la narrativa de la temporada, aportando aún más interés al espectáculo.

El futuro de Netflix en el deporte

La apuesta de Netflix por la NFL no es un evento aislado. En enero de 2025, la plataforma comenzará a transmitir “Monday Night Raw” en asociación con la WWE. Además, ha asegurado los derechos exclusivos en Estados Unidos para las Copas Mundiales Femeninas de la FIFA de 2027 y 2031. Estas adquisiciones subrayan el interés de Netflix en diversificar su oferta y consolidarse como un competidor clave en el mercado deportivo.

Con dos juegos más programados para Navidad en 2025 y 2026, Netflix continuará siendo parte de los eventos más esperados del calendario deportivo. Esta incursión marca el inicio de una nueva era en la que el deporte y el streaming se entrelazan, ofreciendo a los fanáticos más opciones y mejor acceso que nunca.

Una nueva tradición navideña

Los juegos de Navidad en Netflix han demostrado ser mucho más que una transmisión deportiva: son un evento cultural que combina tecnología, entretenimiento y deporte en una experiencia única. A medida que la NFL y Netflix fortalecen su asociación, los fanáticos pueden esperar aún más innovaciones y una evolución en la forma en que consumimos los deportes. La Navidad ya no será la misma sin un buen partido en streaming y un espectáculo digno de recordar.