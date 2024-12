Rex Ryan critica duramente a los Steelers tras la derrota ante los Eagles

Al hablar sobre el juego en “Get Up” de ESPN, Ryan

hizo sonar la alarma

y dijo que los fanáticos de los Steelers deberían estar entrando en pánico después de la derrota 27-13 del domingo, según Steelers Now.

“No son tan buenos como dicen sus récords. Quiero decir, realmente no lo son. Él [Mike Tomlin] es un gran entrenador, no me malinterpreten, pero desde que Russ tomó el mando –y es por eso que nunca… me gustó más Justin Fields. El impacto que Russ ha tenido en el juego terrestre, ahora son absolutamente atroces corriendo el balón. Mira, eso era de esperarse. No tienes a Justin Fields corriendo el balón… Pero están ganando con un índice de éxito del 37 por ciento, promediando unas increíbles 3.8 yardas por acarreo en ese lapso de ocho juegos”, dijo Ryan.