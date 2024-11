Carlos Alcaraz (3°) revivió sus posibilidades de llegar a las semifinales de las ATP Finals al imponerse ante Andrey Rublev (8°) en un duro encuentro que culminó 6-3 y 7-6 (8). Esta victoria era crucial para el español, quien venía de una derrota inicial ante Casper Ruud (7°) y de lidiar con un resfriado que afectó su rendimiento físico. Pese a las dificultades, el tenista murciano mostró su resiliencia y logró imponerse en un intenso partido, manteniendo así sus esperanzas de avanzar en el prestigioso torneo de fin de año.

Una Victoria que Llegó a Pesar de las Adversidades

A pesar de no estar en óptimas condiciones debido a un resfriado que dificultaba su respiración, Alcaraz mostró un nivel de juego excepcional ante Rublev. “Estoy muy contento con el nivel que mostré, jugué a un nivel muy alto, a pesar de mi estado. Pensaba que contra alguien como Rublev, que le pega fuerte a la pelota, iba a estar en desventaja, pero me sentí mejor de lo esperado”, confesó el joven tenista tras el partido. Además, resaltó su capacidad de concentración: “Me ayudó el intentar olvidarme del resfriado para poder mostrar mi mejor tenis. Tengo la esperanza de mejorar físicamente para el próximo partido”.

