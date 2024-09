El US Open 2024 está lleno de intriga, y uno de los enfrentamientos más esperados en los cuartos de final será el choque entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el estadounidense Frances Tiafoe. Ambos jugadores tienen la mira puesta en un lugar en las semifinales de uno de los torneos más prestigiosos del tenis, y la cita en el Arthur Ashe Stadium promete ser una batalla épica bajo las luces de Nueva York.

Grigor Dimitrov makes the US Open quarterfinals for just the second time in his career! pic.twitter.com/EXOADEZpm2

Grigor Dimitrov, cabeza de serie número 9, está en búsqueda de su cuarta semifinal de Grand Slam, la primera desde 2014. Dimitrov ha tenido un camino relativamente tranquilo en este US Open, con excepción de un agotador partido de cinco sets en la cuarta ronda contra su amigo cercano, Andrey Rublev. El búlgaro prevaleció en esa maratón con parciales de 6-3, 7-6(3), 1-6, 3-6, 6-3, demostrando su capacidad para mantenerse fuerte en los momentos críticos. En total, ha pasado poco más de nueve horas en la cancha en sus cuatro partidos, habiendo ganado sus tres primeros encuentros en sets corridos.

Por otro lado, Frances Tiafoe, cabeza de serie número 20, es uno de los favoritos de la afición estadounidense y ha tenido un camino más complicado hacia estos cuartos de final. Tiafoe ha pasado casi 12 horas en la cancha, y su única victoria en sets corridos fue en la segunda ronda contra Alexander Shevchenko, quien se retiró después de perder el primer juego del tercer set. Su desafío más grande fue un épico partido de cinco sets contra su compatriota Ben Shelton, en una revancha de los cuartos de final del US Open 2023. Esta vez, Tiafoe logró imponerse con parciales de 4-6, 7-5, 6-7(5), 6-4, 6-3, lo que lo llevó a estar nuevamente entre los ocho mejores en Flushing Meadows.

Grigor Dimitrov was asked what the secret is to his resurgence in his 30s, ‘The one thing is that I never quit, I never stopped believing’

“You cracked the top 10 this year. You made the quarters in Paris. You're making the quarters here at the US Open. So what's the secret… pic.twitter.com/vMLZJQfksc

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 1, 2024